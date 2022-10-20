4 أسباب وراء تأخر نتائج العناية بالبشرة «حتى لو المنتجات غالية»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الاعتماد الكُلي على مستحضرات التجميل، من أجل الظهور الأنثوي المميز أمر تعتنقه العديد من الفتيات، إلا أنه غير كافي إذا لم تهتمي بالعناية ببشرتك من الأساس، فيمكن أن تساعدك المنتجات عالية الجودة في الظهور بمظهر جيد الآن وفي المستقبل، إلا أن المنتجات ذات الجودة الرديئة يمكن أن تضر بشرتك، مهما كان نوع بشرتك لذا يجب أن تبدأ نظامك اليومي للعناية بالبشرة بثلاث خطوات بسيطة، وهي التنظيف، العلاج، والترطيب.

بشكل عام عليكِ اتباع روتينًا يوميًا ثابتًا، لمشاهدة النتائج في غضون من 6 إلى 12 أسبوعًا، وعادة ما يستغرق الأمر من 3 إلى 4 أشهر لمعرفة ما إذا كان روتينك الجديد يعمل أم لا.

وإليك أسباب تفسد نتائج روتين البشرة، حاول تجنبيها وفقًا لما ذكره موقع «boldsky» الهندي.

أسباب تأخر نتائج العناية ببشرتك

وتتأخر نتائج روتينك اليومي، لعدة أسباب منها:

- لن يعمل روتين العناية ببشرتك بعد الآن إذا كنتي مريضة أو تعاني من نقص في الفيتامينات أو حتى إذا لم تحصل على قسط كاف من النوم أو لديك أسلوب حياة غير صحي.

- من المهم أن تدركي أن العوامل البيئية تلعب دورًا كبيرًا في سلوك منتج العناية بالبشرة، يمكن أن يتسبب التعرض لأشعة الشمس وتغيرات الطقس والتغيرات الهرمونية وعوامل أخرى إلى جفاف البشرة الدهنية على سبيل المثال.

- يمكن أن تتأكسد المنتجات التي تحتوي على مكونات نشطة مثل فيتامين سي عند تعرضها للهواء، ما يقلل من فاعلية العنصر النشط.

- إهمال إدراج واقي الشمس في نظام العناية بالبشرة، يؤدي لإفساد روتينك بشكل عام.