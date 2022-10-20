صاحب عمل يهادي موظفيه بسيارات ومبالغ باهظة: "حاجة بسيطة بشجعهم بيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أعطى صاحب سلسلة مجوهرات Challani Jewellery في الهند، لموظفيه 18 دراجة و8 سيارات وهدايا بقيمة يعادل مليون دولار.

وكل عام ينتظر العاملون في سلسلة بفارغ الصبر الهدايا والمكافأت التي يحصلون عليها من هذا الرجل.

وهذه الهدايا تكون إما سلع يمكن استخدامها في المنزل أو هدايا نقدية تأتي بالإضافة إلى الراتب، وفق ما أورد موقع "timesnownews".

وعندما سُئل صاحب السلسلة عن سبب القيام بهذا، قال جايانثي: "لقد عملوا معي خلال جميع فترات الصعود والهبوط وهذا شيء بسيط لتشجيعهم على العمل"، متابعًا: "موظفيه مثل عائلته الذين دعموه في نجاحاته وأزماته".

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