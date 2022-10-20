"قلبه وقف ساعة ونص".. رجل يكشف تفاصيل مرعبة بعد استيقاظه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عاش رجل أسترالي، يدعى أليستير بليك، تفاصيل مرعبة لمدة 90 دقيقة، وذلك بعد إصابته بسكتة قلبية قبل أن يتعافى بنجاح ويستفيق.

تعرض أليستير بليك، 61 عامًا، إلى سكتة قلبية عندما كان نائمًا بجوار زوجته ميليندا التي وجدت زوجها لا يتنفس ولا يصدر أي رد فعل في منزلهما في أستراليا، وفقا لصحيفة dailystar البريطانية.

تفكير ميليندا السريع قادها لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي لزوجها البالغ من العمر 35 عامًا، بينما كانت تنتظر بفارغ الصبر وصول سيارة الإسعاف، وبعد محاولة إنعاش لمدة 20 دقيقة، وصل المسعفون لكن دون جدوى.

تم نقل أليستير إلى مستشفى فرانكستون حيث تمكن الأطباء من معالجة انسداد شريانه، وتم وضع جهاز تنظيم ضربات القلب على قلبه كإجراء احترازي وخرج بعد ذلك من المستشفى بعد 12 يومًا.

وعمل المسعفون في المستشفى لأكثر من ساعة، على إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بالإضافة إلى إعطائه ثماني صدمات في الصدر باستخدام مزيل الرجفان، وبعد 90 دقيقة من محاولة إعادة إنعاش قلب أليستير، استعاد النبض أخيرًا.

وقال الرجل البالغ من العمر 61 عامًا: "كنت خارج الحياة لمدة 90 دقيقة، أتذكر الذهاب إلى الفراش ليلة السبت - والشيء التالي الذي أتذكره هو الاستيقاظ صباح الخميس على عربة متجهة من وحدة العناية المركزة إلى العناية التاجية، التجربة كانت مؤلمة للغاية لدرجة أن دماغي ألغى كل شيء".

وأوضح: "كثير من الناس يسألونني إذا رأيت شيئًا، ولا، لم أر شيئًا، لا أضواء ساطعة، لا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، إنها حالة عدم معرفة ما هو موجود - لكنني لست منزعجا، طالما أنني أصبحت بصحة جيدة".

وأضاف: "أصبحت أتبع نهجًا مختلفًا تمامًا في الحياة، تقليل عدد ساعات العمل، ومحاولة التواصل بشكل أكبر مع العائلة والأصدقاء، لقد تغيرت عاداتي في الأكل، أتناول طعامًا صحيًا أكثر وأمارس المزيد من التمارين".

اقرأ أيضا:

كلبان يقتلان طفلين والأم في حالة حرجة.. تفاصيل

قتل "آكل البشر" المتسبب في إنهاء حياة 6 أشخاص خلال شهر

سيدة تعثر على مفاجأة غير متوقعة داخل غسالة ملابس.. ما القصة؟

4 أبراج عليهم الحذر في بداية شتاء 2022

بسبب قبلة.. أب بريطاني يتسبب في وفاة ابنه- ما القصة؟