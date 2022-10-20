وزنها تخطى 300 قيراط وسعرها خيالي.. حكاية أكبر ماسة نقية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتشفت فتاة صغيرة ماسة الكناري الذهبية، المعروضة في معرض سوذبيز، بالصفة وسط كومة من الأنقاض أثناء لعبها في حديقة منزل عمها في الثمانينيات.

الأنقى في العالم

ووفقا لما جاء في موقع صحيفة mirror البريطانية، تعد ماسة الكناري الذهبية أكبر ماسة نقية في العالم، وخالية من العيوب أو لا تشوبها شائبة داخليا، وتم تصنيفها من قبل معهد الأحجار الكريمة في أمريكا.

وزن خرافي وسعر مذهل

الماسة يبلغ وزنها 303.10 قيراط، ولونها أصفر مع بني غامق، ومن المتوقع ألا يقل سعرها عن 13 مليون جنيه إسترليني، ما يقرب من 15 مليون دولار، 295 مليون جنيه مصري، في مزاد Sotheby's Magnificent Jewels في نيويورك، يوم 7 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم عرض أكبر ماسة تاريخية خالية من العيوب في جولة حول العالم تبدأ في معرض Sotheby’s في دبي، على أن يتم أخذها إلى مدن أخرى من بينها تايبيه وجنيف وهونج كونج قبل المزاد في نيويورك.

تاريخ ظهور ماسة الكناري الذهبية

ظهرت ماسة الكناري الذهبية، في ثمانينيات القرن الماضي، عندما تم العثور عليها بين كومة من الأنقاض من قبل فتاة صغيرة تلعب في حديقة منزل عمها.

وأعطت الفتاة الحجر لعمها، ليبيعه لتجار الماس المحليين، وعلى مدى السنوات الخمس التالية، تم تقطيع الماس الخام إلى 15 حجرا مكتملا، وكان من الممكن أن يتم الانتهاء من الماس الخام ليصبح أكبر ماسة مقطوعة في العالم، لكن بدلا من ذلك تم تقليله إلى 407.48 قيراط لإعطاء الأولوية للون والوضوح، ليصبح المنتج النهائي، هو ثالث أكبر ماسة مقطوعة موجودة حاليا.

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