تفاصيل ولادة امرأة داخل أسانسير عمارة على يد زوجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

رصدت كاميرات المراقبة داخل مصعد مبنى سكني في البرازيل، لحظة توليد طبيب نساء برازيلي لزوجته.

وكان الدكتور دانيلو ألميدا في مكتبه عندما نبهته زوجته التي تدعى ديبوراه بيطار بأنها على وشك الدخول في المخاض.

وتظهر لقطات فيديو كاميرا مراقبة شاركتها الأسرة على حساب الطبيب على "إنستجرام"، أن الزوجة وهي أخصائية تغذية كانت تقف بجانب باب المصعد وهي على وشك الولادة وتضع يدها على بطنها، ثم تجلس في وضع القرفصاء وبعد ذلك مدت يدها لمنع الباب من الانغلاق، وفق ما ذكرت صحيفة "dailymail".

وقال الزوج: "كل شيء كان سريعًا للغاية ورائعًا، وكنا سنذهب إلى المستشفى، لكن بيطار قررت أن تولد في المصعد".

وشوهد الأب وهو يسقط حقائب زوجته على الأرض ثم يضع الطفلة الرضيعة في حضن زوجته قبل أن يقطع الحبل السري، وبعد لحظات، حملت بيطار ابنتها في بطانية.

وقال دانيلو إن "ولادة ابنتهما كانت طبيعية، لكن ذلك كان صادمًا بعض الشيء"، موضحا أن "معظم الولادات التي أجراها كانت طبيعية".

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