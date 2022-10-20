تعرف على فوائد الكمون المذهلة.. يساعد على التخلص من الكرش وعلاج المغص

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من الأشخاص يتسائلون عن نبات الكمون وفوائده على الصحة، بخلاف وضعه على الطعام في الوصفات المختلفة، خاصة الذين يعانون من ضعف في المناعة والتعرض لنزلات البرد الشديدة خلال فترة الشتاء، من خلال البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية فوائد الكمون وكيفية استخدامه، وفوائده على الصحة بشكل عام.

ما هو الكمون

يعتبرالكمون نبات عشبي، أخضر داكن اللون، ذات رائحة عطرية، يصنف من التوابل التي حينما تُضاف للأطعمة تعطي مذاقًا مختلفًا، كما يتواجد بكثرة في مناطق البحر الأحمر المتوسط والصين والهند، كما يعتبر مصدرًا هاما للفيتامينات والحديد والكالسيوم، وفق موقع «ديلي ميل» البريطاني.

فوائد الكمون

تحدثت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، لـ«هُن»، عن فوائد الكمون، إذ قالت إنه يساعد على تهدئة المعدة والقولون والتخلص من غازات البطن، و«الكرش»، بخلاف قدرته على المساعدة على تقليل الدهون الثلاثية في الجسم.

كما حددت استشاري التغذية العلاجية، أيضًا، فوائد تناول الكمون قبل النوم، إذ يساعد على تهئة الجسم، كما هو مفيد جدًا لمرضى الثعلبة وأصحاب الأمراض الجلدية، بخلاف قدرته على تعزيز الجهاز المناعي، ضبط مستويات السكر في الدم، كما يساعد الكمون على تحسين من استجابة الجسم للأنسولين، والتخلص من آلام المغص.

كيفية استخدام الكمون

الكثير من الطرق والوصفات يمكن القيام بها لإعداد مشروب الكمون، الذي يساعد على إعادة توازن الجسم وتعزيز المناعة، والتخلص من مشاكل المعدة، إذ يمكن نقع البذور الخاصة به في الماء طوال الليل ومن ثم غليه وإزالة الالبذور وتصفيتها، مع إضافة الليمون له، خاصة أثناء التعرض لنزلات البرد الشديدة.

كما يمكن إضافة إلى الزنجبيل، مع وضع قطرات من العسل وشربه يوميًا وستلاحظين إنخفاض ملحوظ في الوزن.