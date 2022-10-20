طبيب أورام يقدم نصائح للسيدات للتوعية من خطر الإصابة بسرطان الثدي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر أكتوبر، شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي يصيب الكثير من السيدات ويؤرق حياتهن وحياة أسرهم، ويدخلن في معركة مصيرية إما الانتصار أو الهزيمة، وهي محاولة لرفع الوعي والحد من وصمة سرطان الثدي، من خلال التعريف بالأعراض وطرق العلاج، والكشف المبكر؛ للحد من الإصابة به.

وقدّم الدكتور أحمد عبدالهادي، أستاذ مساعد علاج الأورام بطب المنصورة، نصائح مهمة للتوعية ضد سرطان الثدي، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج «جروب الماميز»، وقال إنّ معظم السيدات في مصر بعد مبادرات الكشف والتوعية على مستوى الجمهورية، يعرفن أن المرض بات غير مخيفٍ، ودائمًا أنّ الكشف المبكر هو أسهل وأسرع طريق للعلاج والشفاء بنسبة 100%، عند الاكتشاف.

نصائح للسيدات للسلامة الصحية

ووجّه الدكتور أحمد عبدالهادي، رسالة إلى السيدات والأمهات، قائلا: «أنت أمانة نفسك قبل أي حاجة، وأمانة أسرة كاملة، لابد من فحص نفسك مرة كل شهر، بعد انتهاء الدورة الشهرية بـ3 أيام، وعند الشعور بأي عرض يجب الذهاب إلى أقرب طبيب متخصص، والذهاب إلى مراكز الأشعة لعمل موجات صوتية في حين الشك بأي شيء، أو الذهاب للأماكن التي بها المبادرة التي بها الكشف المبكر بالمجان عن الإصابة بسرطان الثدي».

حالات تستدعي القلق

وعن الحالات التي تستدعي القلق والذهاب للطبيب، للتأكد من الاصابة بمرض سرطان الثدي من عدمه، أوضح الأستاذ المساعد لعلاج الأورام بطب المنصورة، أنّهم يعتمدون في الأساس على معرفة السيدة بتفاصيل ذاتها، وعند الشعور بأنّ هناك تغيير ما بشكل ليس طبيعيا، أو رؤية كتلة لم تكن موجودة مسبًقا، أو وجود إفرازات معينة من الثدي، متغيرة اللون سواء باللون الأصفر أو الأخضر أو الأحمر، يجب التوجه مباشرة إلى أقرب طبيب».