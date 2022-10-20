للرجال .. نوع فاكهة يعزز صحتك الجنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تساهم الفواكه في توفير العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومن بينها الفراولة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وخاصًة على الرجال، وذلك ما نوضحه في التقرير التالي.

تعزيز الرغبة الجنسية

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعمل على تعزيز الرغبة الجنسية، من خلال القضاء على مشكلة ضعف الانتصاب، لذا تحسن من الدافع الجنسي أيضًا لديهم، وذلك وفقًا لما ذكره موقعا pennmedicine، besthealth.

سرطان البروستاتا

يعتبر من أكثر أنواع السرطان الشائعة ما بين الرجال، تعتبر الفراولة غنية بفيتامين ج، ومضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

تحسن الخصوبة

تحتوي الفراولة على حمض الفوليك المفيد جدًا في صحة الرجال، حيث يستخدمه الجسم لإنتاج خلايا الحيوانات المنوية، ما يزيد من فرص الإنجاب بشكل طبيعي.

صحة المناعة

تحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة، ومن أهمها فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، الذي يحسن من قوة محاربة الفيروسات، و تقليل خطر انتقال العدوى.

تنظيم ضغط الدم

تعد الفراولة غنية بالبوتاسيوم، الذي يعتبر مفيد لصحة القلب، كما أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويعتبر مفيد للرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من خلال العمل كحاجز ضد الآثار السلبية للصوديوم.

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