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أفكار هدايا عيد ميلاد للبنات غير تقليدية.. أبرزها الأدوات المنزلية والتجميلية

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

افكار هدايا بنات غير تقليدية

تعشق المرأة الهدايا وخاصة إذا كانت من الذهب أو الفضة إذ تعتبر الإكسسوارات من أكثر الهدايا التي تحبها، لكن بشكل عام يختلف ذوق النساء، وهذا يرجع إلى شغفها وحبها والشخص الذي يهديها إياها، بعضهن يقدر الهدايا غالية الثمن مثل الإكسسورات الذهبية والبعض الآخر يعشق الهدايا البسيطة مثل الكتب والفضة والورد والملابس وغيرها، وفي هذا التقرير يعرض «هن» أهم أفكار هدايا عيد ميلاد للبنات غير تقليدية.

أفكارهدايا للبنات الكبار

بالنسبة أفكار هدايا البنات الكبار فستكون الهدايا العملية مناسبة لسن المراهقة، ويمكن شراء ثلاجة صغيرة لغرفتها بتصميم خاصة للبنات مثل أن يكون لونها وردي، تستطيع حفظ الصودا والفواكه بها، كما يمكن شراء الأدوات المنزلية والتجميلية، وفقا لموقع«sugar and cloth» البريطاني.

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أفكار هدايا عيد ميلاد للبنات غير تقليدية

وهناك أفكار هدايا عيد ميلاد للبنات غير تقليدية، من بينها منظم تقني لحفظ الأدوات الصغيرة منها المجوهرات الصغيرة والشواحن المختلفة والساعات وأيضًا سماعات الأذن، كما تعشق البنات وخاصة المراهقات الأدوات التجميلية ومنتجات العناية بالبشرة لذلك يمكن إهدائها بمرطب شفاة براند أو منتجات الاسكين كير التي تحتاجها.

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أفكار هدايا بسيطة جداً

القليل من النساء يفضلن الهدايا البسيطة لذلك هذا النوع تحديدًا لا يهتم بالهدايا المكلفة، يمكن أن تكون الهدية شيء مميز تحبه، فإن كانت تحب الكتب يمكن شراء روايتها المضلة واهدائها لها، كما يمكن أن تكون الهدية عبارة عن مجموعة من أربطة الشعر الملونة بألوانها المضلة، فتكمن قيمة الهدية في من يعطيها إيها وليست بقيمتها المادية.

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هدايا نسائية مميزة

بالنسبة للهدايا النسائية المميزة فكلما كبرت في السن أهتمت بالهدايا ذات القيمة العملية أكثر، لذلك تهتم بالأدوات المنزلية، وإن كانت ليست بحاجة إليها يمكن أن تكون الهدية عبارة عن منظم مكتب للبيت، فهو من الأدوات العملية خاصة إذا كان في المنزل أطفال ويمكن شرائها باللون المضل لهم حتى يتم ترتيب أدواتهم المدرسية فيه.

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ومن الهدايا النسائية العملية أيضًا الشواية الكهربائية الصغيرة، يمكن حمل تلك الشواية في كل مكان أثناء السفر والرحلات ستكون بحاجة إليها إذا كانت في إحدى الرحلات مع صديقاتها.  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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