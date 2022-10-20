مؤسس ائتلاف أولياء الأمور: وزير التعليم يؤمن بأننا شركاء في تعليم أولادنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء الأمور، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤمن تماما بأهمية مشاركة أولياء الأمور في تربية الأبناء والعملية التعليمية بشكل عام.

ولي الأمر شريك أساسي في منظومة التعليم

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنّ ولي الأمر شريك أساسي في منظومة التعليم، مؤكده أن هدف أولياء الأمور أولا وأخيرا هو نجاح المنظومة لما ينعكس ذلك على تفوق وتميز الأبناء، وبما يعود بالنفع على المجتمع والدولة بشكل عام.

وشددت عبير على ضرورة أن يؤدي أولياء الأمور دورهم التربوي مع أبنائهم، ومتابعتهم بصفة مستمرة حفاظا عليهم من خطورة وبعض سلبيات السوشيال ميديا والألعاب الإلكترونية التي تعرض حياتهم للخطر والموت في أوقات كثيرة.

ورفعت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شعار «نحن شركاء في تعليم أولادنا»، متمنية التوفيق لجميع الطلاب وعام دراسي هادئ.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لائتلاف أولياء الأمور واتحاد أمهات مصر، برئاسة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور في جميع الموضوعات والقضايا التي تهمهم وأبناءهم والقضاء على الشائعات والأخبار المغلوطة.