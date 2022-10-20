استشاري يوضح علاج الكحة عند الرضع.. «الرضاعة والسوائل الدافئة أفضل حل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكحة عند الرضع تزداد في تلك الأيام بسبب البرودة الجو، وتكون جزءًا من نزلة البرد التي تنتشر تلك الأيام بين الأطفال، ويختلف علاج الكحة عند الرضع بحسب تشخيص الطبيب لنوعها وأعراضها، فالكحة مرتبطة بأشياء كثيرة مثل دور البرد أو السعال الديكي أو الحساسية أو تلوث الهواء أو الالتهاب الرئوي، وفقًا لما أوضحه الدكتور محمد حسانين استشاري طب الأطفال لـ«هن».

علاج الكحة عند الرضع 3 شهور

ووفقًا لـ«حسانين»، يفضل عند علاج الكحة عند الرضع 3 شهور، أن لا يأخذوا سوى حليب ثدي الأم أو الصناعي، وأقل من 3 أشهر، يجب تجنب إعطائه الأسيتامينوفين إلا باستشارة الطبيب، وفي حالة صعوبة الرضاعة بسبب دور البرد والكحة، يجب تناول الأطفال لأدوية الكحة المخصصة لعمر 3 شهور.

علاج الكحة عند الرضع 6 شهور

لـ علاج الكحة عند الرضع 6 شهور، يُفضل عدم إعطاء الأيبوبروفين للرضيع ومنعه لأصحاب الحساسية والاكتفاء بإعطائه سوائل دافئة مثل الينسون، ويجب الإسراع في الذهاب إلى الطبيب إذا كان هناك ضيق في التنفس عند الرضاعة وملاحظة غرابة صوت الكحة.

علاج الكحة عند الرضع 7 شهور

بعد انتهاء الـ6 شهور الأولي للرضيع، تختلف طريقة علاج الكحة، إذ بداية من عمر 7 أشهر، تبدأ بعض الأمهات بإطعام أولادها، ما يمكن أن يتسبب في تقليل مناعة الطفل، وفي هذه الفترة يكون العلاج هو سوائل دافئة مثل الليمون، واستشارة الطيبب الخاص لتشخيص سبب ونوع الكحة وإعطائه الدواء المناسب لحالته.