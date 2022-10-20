فوائد مذهلة لتناول القرع.. يساعد على خفض مستوى ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر القرع من النباتات الغنية بالفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، فقد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وكان غذاء سيدنا يونس بعد أن نجاه الله من بطن الحوت، لذلك فإن القرع أو اليقطين من النباتات المهمة للجسم، إذ تحتوي على الزنك وأيضًا البيتا كاروتين والكالسيوم.

فوائد نبات القرع للبشرة والشعر

قالت الدكتورة سمر العمريطى استشارى التغذية العلاجية في أثناء حديثها في برنامج «كلام من القلب» المذاع على «الحياة»: «اليقطين أو القرع غني بالكالسيوم والزنك المفيد للشعر، وأيضًا البيتا كاروتين أي فيتامين أ، مهم جدا للبشرة والعين والمناعة ويتوفر فيه البروتين النباتي الذي لا يزعج المعدة وحلو جدا للي عندهم معدة خفيفة وأي حاجة تتعبهم، وهو مفيد لتقرحات القولون، ومهم لصحة الجلد والعظام».

وتابعت «العمريطي»: «فوائد القرع أو اليقطين تشمل كل حاجه في الجسم، فيه حوالي من 15 إلى 16 حمض أميني أساسي ومن ضمنها الأحماض المسؤولة عن السعادة»، بالإضافة إلى ذلك يساعد اليقطين أو القرع مرضى الضغط على خفض مستوى ضغط الدم.

من فوائد القرع أيضاً أنه يحسن حركة الأمعاء لاحتوائه على الألياف، ويساهم في الشعور بالشبع لمدة أطول، فضلا عن تقوية المناعة.

- يقلل قرع العسل من علامات الشيخوخة، ويحافظ على نضارة البشرة، ويحمي من سرطان الجلد.

العمريطي: القرع يحتوي على نسبة سكريات آمنة

أضافت الدكتورة سمر العمريطي، قائلة: «أما باقي فوائد القرع، بالنسبة للسكريات الموجودة فيه بسيطة جدا ولا تسبب زيادة الوزن، وبالإضافة إلى كل ده، فهو فيه اللب الأبيض أو لب القرع وهو غني بالكثير من الفوائد، اللب الابيض فيه نسبة زنك عالية جدا ولو مش مملح مفيد لمرضى الضغط، القرع واللب الأبيض الموجود فيه، فيهم مادة تقتل الدودة الموجودة في البطن».