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استشاري يحذر من وضع الهاتف في البنطلون.. يسبب أورام سرطانية

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القاهرة - سمر حسين - صحة

وضع الهاتف في البنطلون

الهاتف الذكي من الأمور المهمة في حياة جميع الأشخاص تقريبًا، لذا دائما أما يكون في اليد أو بالحقيبة أو في البنطلون، ولكن ربما لا يعلم البعض أن وضعه في السروال يسبب أضرارًا كارثية على الإنسان.

وحذر الدكتور ياسر عبدالرحمن، استشاري المخ والأعصاب والأوعية الدموية، من وضع الهاتف في السروال، إذ إنه يخرج منه إشعاعات تسبب مشكلات في الخلايا ذات التكاثر السريع.

أضرار وضع الهاتف في البنطلون

-  من الممكن أن تسبب هذه العادة السيئة تكون أورام بالمخ أو العديد من الأورام السرطانية.

-  هذه العادة خطر على مريض الصرع لأنها تزيد من نوبات الصرع بسبب الإشعاعات وتقلل من استجابة المصاب للأدوية.

- من الممكن أن تؤثر هذه العادة على الإنجاب، فربما تسبب أوراما لقرب الهاتف من الحوض.

وضع الهاتف في البنطلون يسبب عدم القدرة على التحصيل الدراسي

- تسبب هذه العادة مشكلات للأطفال، مثل تشتت التركيز والانتباه وفرط الحركة والتحصيل الدراسي.

- وضع الهاتف في البنطلون يؤثر على النوم، نتيجة الموجات الفوق كهرومغناطسية.

- يجب العلم أن الإفراط في استعمال الهاتف الذكي بشكل عام يسبب إدمان الهاتف، بحسب وصف استشاري المخ والأعصاب، موضحَا أنه يطلق على إدمان الهواتف اسم «نوموفوبيا» أي الخوف من ترك الهاتف والبعد عنه، وذلك عندما يستخدمه الفرد أكثر من 15 ساعة يوميًا. 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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