الامارات | من باريس إلى الدوحة على دراجة لحضور كأس العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على متن دراجتين هوائيتين، يقطع فرنسيان من مشجعي كرة القدم الطريق من باريس إلى الدوحة، لتشجيع منتخب بلادهما المدافع عن اللقب في بطولة كأس العالم 2022، والتي تنطلق الشهر المقبل في قطر. وغادر مهدي بلميسا وغابرييل مارتن فرنسا في 20 أغسطس، وقطعا مسافة بلغت نحو 5000 كيلومتر على دراجتيهما.

ووصل الثنائي الذي سيقطع 120 كيلومتراً في اليوم إلى الأردن هذا الأسبوع، وسيمران عبر السعودية قبل الوصول إلى الدوحة.