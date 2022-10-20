الامارات | دانيال كريغ يتقلد وسام جيمس بوند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقلد الممثل البريطاني دانيال كريغ من الأميرة آن، شقيقة ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الوسام نفسه الذي نالته شخصية العميل «007» التي أداها الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام جيمس بوند.

فالممثل البالغ 54 عاماً أدى دور بوند خمس مرات.

واستُخدمت جملة شهيرة من أفلام بوند في تغريدة على الحساب الرسمي للعائلة المالكة جاء فيها «كنا ننتظرك».

ونُشرت صورة ظهر فيها كريغ منحنياً ومبتسماً أمام الأميرة آن خلال احتفال أقيم في قصر وندسور.