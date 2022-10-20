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الامارات | «لمن يهمه الأمر» مهرجان دبي لمسرح الشباب انطلاقة بنكهة الكوميديا

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور كبير واستثنائي من فنانين ومختصين ومهتمين، انطلقت أمس فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان دبي لمسرح الشباب في ندوة الثقافة والعلوم بالعرض المسرحي «لمن يهمه الأمر».

وستركز أعمال هذه الدورة التي تستمر حتى 26 من الشهر الجاري على الكوميديا، لقدرة هذه النوعية على جذب قاعدة أكبر من الجماهير، علاوة على الاهتمام بقضايا تشغل الجيل الجديد.

وتحقيقاً لأهداف المهرجان في دعم المواهب المسرحية الناشئة من الإماراتيين والمقيمين، وسعت «دبي للثقافة» نطاق برنامج نسخة المهرجان الـ13 من خلال استضافة عرضين إضافيين من إنتاج «ناشئة الشارقة» و«الشارقة لتطوير القدرات» التابعتين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، هما «نحو الخمسين» و«فوق الأرض تحت السماء».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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