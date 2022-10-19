أفضل أنواع «السناكس» لراغبي فقدان الوزن.. «لو بتجوع بين الوجبات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع الكثير من الأشخاص نظام غذائي صحي أو كما يطلق عليه رجيم، من أجل فقدان الوزن ومن المتعارف عليه بشكل عام أن الوجبات الرئيسية خلال اليوم هي ثلاثة «الفطار والغذاء والعشاء»، ولكن كثيرًا ما يشعر الشخص بالجوع بينها، ما يجعله يتناول السناكس مثل الشوفان أو العصائر أو البسكويت، اعتقادًا منه أن ذلك لن يزيد الوزن، إلا أنه ربما لا يعلم أن مثل هذه الأطعمة أو المشروبات تحتوي على سعرات عالية.

وذكرت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية عبر «هن»، أنه لا مانع من تناول السناكس بين الوجبات، ولكن يجب التركيز على ما يجري تناوله في حال كان الشخص يريد فقدان الوزن، لأن هناك بعض الأطعمة أو المشروبات يعتقد الفرد أنها لا تزيد الوزن إلا أن ذلك ما يحدث.

وتقدم استشاري التغذية العلاجية فيما يلي، أكلات يمكن تناولها بين الوجبات لا تزيد الوزن، ويمكن الحصول عليها خلال الدايت.

سناكس دايت بين الوجبات

- يمكن تناول مشروبات ساخنة لا تحتوي على السكر، على سبيل المثال «الشاي الأخضر أو أي أعشاب».

- تناول المكسرات مثل اللوز أو عين الجمل ولكن الكمية تكون بحجم كف اليد فقط.

- يمكن تناول كوب من الفشار بعد التسوية.

- تناول الزبادي.

استشاري التغذية العلاجية: الفاكهة والشوكولاتة مع وجبة الفطار

- من الممكن تناول جبنة مع الطماطم.

- يمكن تناول ثمرة فاكهة، ولكن إما أن تكون قبل وجبة الغذاء بنحو نصف ساعة أو مع وجبة الفطار، والحرص على عدم أكلها بين الوجبات.

- تناول سناكس البيض، إذ يعد من الأطعمة المغذية.

- يمكن تناول الشوكولاتة مع وجبة الفطار، على أن تكون ضمن السعرات الحرارية خلال اليوم ولا يجري أكلها بين الوجبات من أجل فقدان الوزن.

- تناول طبق سلطة.

- يمكن تناول التونة.

- من الممكن تناول حمص الشام.