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«ساندويتشات الفاكهة» أحدث أطعمة اللانش بوكس.. «حضريها لأولادك في دقائق» (صور)

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

ساندوتش فاكهة

الفاكهة من الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والماء وتعزز الطاقة في الجسم، ويحتاج الأطفال دومًا إلى الكثير من العناصر الغذائية في المدرسة حتى تستفيد أجسامهم وكي يشعروا بالتنوع وتكون الأشياء مفيدة ومحببة إليهم، ولذلك نقدم إلى كل أم، أفكار متنوعة للانش بوكس متميز.

وقدمت الشيف مروة مهنى عبر برنامجها المذاع على «سي بي سي سفرة»، عدة وصفات لساندويتشات الفاكهة التي يمكن تحضيرها للأطفال في المدرسة، وهي كما يلي:

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ساندوتش الكمثرى والأفوكادو

الكمثرى والأفوكادو من الأطعمة المليئة بالألياف والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم الذي يساعد على تعزيز وظيفة الجهاز الهضمي. 

المقادير:

أفوكادو مهروس

عصير ليمون فريش

شرائح تفاح

شرائح توست

حبوب رمان

طريقة التحضير

نضع عصير الليمون على الأفوكادو، ثم نضعه على التوست، ونرص شرائح الكمثرى والتفاح والرمان، ويمكن استبدال الرمان بوضعه كعصير لأنه صحي في جميع الأحوال.

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ساندوتش الفراولة مع الجبنة

تقوي الفراولة مناعة الأطفال وتتميز باحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على تقوية نظر الأطفال، لذلك يجب أن تحتوي الوجبات على حبات الفراولة.

المقادير

خبز المافن أو جلاش

 جبن كريمي

شرائح فراولة

مربى فراولة

طريقة التحضير

دهن الساندويتش بالجبن والمربى ثم وضع شرائح الفراولة.

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ساندوتش اللوز وزبدة العسل بالموز

بحسب موقع «Parenting firstcry»، يعد اللوز من أهم المكسرات المفيدة لصحة قلب الطفل، لأن أليافه الغذائية تساعد على تحسين عمليتي الهضم، ويعمل العسل على تنظيم التنفس وتقليل الإمساك.

المقادير

2 شريحة توست بني

زبدة

لوز

شرائح موز

عسل أبيض

طريقة التحضير

دهن التوست بزبدة اللوز، ثم تُقطع شرائح الموز وتُرص على التوست ثم يجري وضع العسل عليه.  

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ساندوتش التفاح وزبدة الفول السوداني

يعمل التفاح على تقوية جهاز المناعة ويقي من الأمراض الصدرية بسبب كميات الألياف الكبيرة الموجودة فيه واحتوائه على فيتامين سي، كما أن السوداني يعمل على تسهيل الهضم، فخلط التفاح وزبدة الفول السوداني معًا فيه إفادة كبيرة للطفل.

المقادير

خبز الفوكاشيه أو خبز عادي

فول سوداني

شرائح جبنة شيدر

شرائح تفاح أحمر

أي نوع خضار 

طريقة التحضير

ندهن الخبز بزبدة الفول السوداني، ثم نضع الجبنة الشيدر والتفاح، وبعد ذلك نضع أي نوع خضروات محبب للطفل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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