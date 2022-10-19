سعرها 55 ألف جنيه.. معلومات عن صابونة محمد رمضان المصنوعة من الذهب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

حالة من الجدل أثارها الفنان محمد رمضان، بعد مشاركته مقطع فيديو له على صفحته الشخصية بموقع موقع الصور والفيديوهات الشهير بـ "انستجرام".

وأشار رمضان في الفيديو أنه تلقى هدية غريبة، وهي عبارة أغلى صابونة في العالم، مؤكدًا أنها مصنوعة من الذهب عيار 24.

وعلق ساخرًا: "الصابونة دي جتلي عشان أغسل بيها وشي، عشان بعد كدة لما أدي لحد الصابونة ميزعلش يفرح: مستخسر فيها الليفة والله".

وليست هذه هي المرة الأولى التي أثار بها الجدل، حيث ظهر وهو يغسل أسنانه بمعجون مصنوع من الذهب 24 قيراط.

وفيما يلي، نذكر لكم بعض المعلومات حول أغلى صابونة في العالم الذي استخدمه محمد رمضان في الفيديو:

صابون الذهب والماس هو "أغلى صابون في العالم".

تبلغ تكلفة قطعة واحدة من الصابون القطري، الممتلئة بمسحوق الذهب والماس ، 2800 دولار، أي ما يعادل (55128.92) جنيه مصري، لموقع شركة "khanalsaboun" المنتجة له.

يُعرف صابون خان الصابون يدويًا الذي ابتكره بدر حسن وأولاده بصنع مجموعة متنوعة من الصابون الفاخر، ومنتجات العناية بالبشرة، التي تحتوي على زيوت أساسية مفيدة وعطور طبيعية.

وهذه المنتجات متوفرة فقط في معظم المتاجر الحصرية في الإمارات العربية المتحدة، ومع ذلك، فإن أغلى منتج تبيعه الشركة محجوز فقط لكبار الشخصيات والضيوف المميزين.

يحتوي قالب الصابون على 17 جرامًا من مسحوق الذهب الخالص (24 قيراطًا)، و3 جرامات من مسحوق الماس، ممزوجًا بالزيوت النقية، والعسل العضوي، والعود المعتق، والتمر، ويُقال إن تصنيعه يستغرق 6 أشهر.

إضافة إلى ذلك، إنه يغير الاستحمام من روتين يومي إلى متعة، له تأثير نفسي وروحي على البشر.