كيف تتخلص من الوزن الزائد أثناء النوم؟.. 5 طرق بسيطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل تعلم أنه يمكنك فقدان الوزن أثناء النوم؟، هناك بعض العادات البسيطة التي يمكن أن تساعدك على هذا الأمر، وفقا لموقع Brightside.

- تناول وجبة خفيفة قبل النوم

لا يجب أن تنام جائعا، قم باختيار وجبة خفيفة وصحية ومغذية لتجنب الإفراط في الأكل والنوم بشكل أفضل.

- إغلاق الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم

وجدت الأبحاث التي أجريت في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، أن الضوء الأزرق قصير الموجة المنبعث من الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، يمنع الجسم من إنتاج هرمون الميلاتونين الذي يساهم على النوم.

- تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم

تعمل التمارين الرياضية على إيقاظ أجسامنا، ما يجعل من الصعب الحصول على نوم جيد ليلاً، لذا من الأفضل تحديد موعدًا لتمارينك في الصباح.

وإذا كنت لا تستطيع ممارسة الرياضة في الصباح لسبب ما، فافعل ذلك قبل النوم بـ4 ساعات على الأقل.

- الحصول على قسط كاف من النوم

واحدة من أكثر الطرق فعالية للتخلص من الوزن الزائد، هي ببساطة الحصول على قسط كاف من النوم، حيث أظهرت بعض الدراسات أن مجرد ساعة إضافية من النوم كل ليلة تساعدك على خسارة 270 سعرًا حراريًا في اليوم دون بذل الكثير من الجهد.

- النوم بدون بطانية

لا شيء يمكنه التغلب على الشعور المريح بالنوم مع البطانية، ولكن إذا كنت ترغب في خسارة الوزن من منطقة الخصر لديك، فمن الأفضل أن تنام بدونها.

عندما تنام في درجات حرارة منخفضة، يزداد التمثيل الغذائي لديك وتحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم.

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