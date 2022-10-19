13 معلومة عن «سوكا» طفلة فيلم «أبو علي».. تركت التمثيل حبا في الدراسة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت سارة عبدالقادر، الشهيرة بالطفلة سوكا، بطلة المشهد الشهير بفيلم «أبو علي»، للظهور إلى الأضواء، عقب ظهورها خلال الساعات القليلة الماضية في لقاء إعلامي، إذ ظهرت بملامح شابة مرتدية الحجاب، متحدثة عن سنوات اختفائها وكواليس دورها في الفيلم الشهير.

وعلى الفور، بدأ البحث عنها مُجددًا، وعن هويتها ومعلومات عنها.

معلومات عن الطفلة سوكا بطلة المشهد الشهير بفيلم أبو علي

ويرصد «هُن» في السطور التالية عدة معلومات عن الطفلة سوكا بطلة المشهد الشهير بفيلم «أبو علي» وفقًا لما ذكرته من قبل في أحاديثها الإعلامية.

من هي سوكا؟

- اسمها الحقيقي سارة عبد القادر

- تبلغ من العُمر 30 سنة.

- شاركت في فيلم «أبو علي» وهي في عمرها الثامن.

- أكدت أن ظهورها كان بمحض الصدفة، بعد أن شاهدها الفنان كريم عبدالعزيز، والمخرج أحمد جلال وهي تتشاجر وتتعدى على طفل جارها بالفعل.

- أوضحت أنها لم تكن مدركة ما حدث، حتى أنها اعتقدت أن الأمر مُجرد لعبة.

- تعرضت لموجة كبيرة من التنمر عقب تأديتها لهذا الدور، من قِبل أصدقائها بالمدرسة.

- قررت الابتعاد عن التمثيل بعد المشهد الشهير بسبب حبها في الدراسة واستكمال مشوارها التعليمي.

- شعرت بالندم في الوقت الحالي، لعدم استكمالها في التمثل، قائلة: «ندمت أما كبرت عشان مكملتش في التمثيل».

- درست السياحة والفنادق.

- أوضحت في لقاء تلفزيوني سابق، في 2020، أن والدها كان يفضل استكمالها التمثيل، لكنها رفضت.

- تعرضت الفترة الأخيرة لشائعات كبيرة بسبب انتحال البعض صفتها، ما دفعها لتحرير محاضر قانونية.

- أُشيع حولها الأعوام القليلة الماضية أخبار عن زواجها، ما عرض والدها للتعب المفاجئ نتيجة صدمته حول انتشار تلك الشائعات.

- أكدت أن والدها توفي نتيجة تعرضه للزعل والصدمات بسبب الشائعات حولها.