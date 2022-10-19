4 أعراض تدل على إصابتك بالأنيميا.. بينها شحوب لون الجلد والشعور بالإرهاق

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن يشعر بها الشخص ويعتقد أن الأمر طبيعي، ويرجع إلى المجهود اليومي في العمل، إلا أنه من الممكن أن تكون تلك الأعراض مؤشرًا على الإصابة بمرض ما، مثل الأنيميا أي نقص الحديد بالجسم.

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، شرح عبر «هن»، أن الإصابة بالأنيميا تكون نتيجة نقص عنصر الحديد بالجسم،وهو المسؤول الرئيسي عن ذلك، وفيما يلي الأعراض والأضرار وأطعمة تساعد على العلاج.

أعراض الإصابة بالأنيميا

- الإحساس بالإجهاد الشديد ومن أقل مجهود.

- يظهر على الشخص شحوب بالوجه.

- شحوب في كف اليد.

- وجود شحوب في لون الجلد الطبيعي.

- وللتأكد من نقص الحديد بالجسم يمكن عمل تحاليل.

أطعمة تحتوي على الحديد

- اللحوم الحمراء.

- الكبدة.

- العسل الأسود.

- الخضروات الخضراء الداكنة أي على سبيل المثال الملوخية والسبانخ.

- الأغذية الطازجة ويجب الابتعاد عن المصنعة.

- يمكن الحفاظ على الحديد بالجسم عن طريق تناول مشروبات أو أطعمة تحتوي على فيتامين سي مثل عصير الليمون أو الفواكه الحمضية.

خطورة نقص الحديد في الجسم

ذكر «الحوفي» أن الحديد يدخل في تركيب الهيموجلوبين، الذي بدوره يعمل على نقل الأوكسجين إلى المخ، فعندما يكون الشخص مصابًا بنقص الحديد، ذلك يشير إلى أن الأوكسجين الذي يصل المخ يكون قليلًا، ما يسبب ضعف الذاكرة وقلة التركيز وضعف درجة الاستيعاب.

مشروبات تقلل من امتصاص الحديد

ونصح أستاذ علوم الأغذية، بالبعُد عن شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة والانتظار نحو ساعتين، لأن هذه المشروبات تقلل من امتصاص الحديد.