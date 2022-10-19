طبيبة تحذّر من عادات يومية تدمّر الأسنان.. منها «حمض النشويات»

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا يقتصر الحفاظ على الأسنان من خلال تنظيفها بالمعجون يوميا فقط، بل هناك عادات سيئة يفعلها كثيرون تعمل على تدميرها دون قصد.

الدكتورة شيرين شاهين، أخصائية طب وجراحة الفم والأسنان، حذّرت في تصريحات خاصة لـ«هن»، من أبرز العادات السيئة المتكررة التي يفعلها كثيرون، وقد تتسبب في مشكلات كارثية للأسنان.

عادات متكررة تسبب تدمير الأسنان

- التدخين من العادات السيئة التي تسبب تصبّغ الأسنان، وتُظهر رائحة الفم الكريهة، ومع الاستمرار قد يحدث التهاب في اللثة والغدد اللعابية في الفم.

- بعض الأشخاص ينظفون الأسنان بشكل مبالغ فيه يوميا، فغسل الأسنان تكون مرتين أو 3 فقط، والأهم قبل النوم لمنع البكتيريا.

- استخدام فرشاة أسنان من النوع القاسي كما يطلق عليها، يضعف طبقة المينا التي تعمل على حماية الأسنان.

- استخدام معجون الأسنان يحتوي على كمية مناسبة من الفولوريد مهم للحفاظ على مينا الأسنان.

طبيبة أسنان تحذّر من قضم الأظافر

- استخدام الأسنان في فتح الأكياس أو قضم الأظافر أو تكسير الثلج، إذ يؤدي إلى كسرها وظهور تشقّقات بها.

- الإكثار من شرب المشروبات الغازية التي تسبب التسوس وضعف وتآكل مينا الأسنان.

- الإفراط في المشروبات الحمضية يزيد حساسية الأسنان.

- تناول الأطعمة الغنية بالنشويات دون غسل الأسنان، حيث تتحول إلى حمض عند مضغها.

- الإكثار من تناول الشاي والقهوة لا يسبب تغير في لون الأسنان فقط، بل يسبب أيضا تراكم للبكتيريا والسكريات.