دليلك للتغذية في أشهر الحمل.. «كتر الحلويات يقلل إدراك الطفل»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبدأ شهور الحمل الأولى ومعه تبحث السيدات عن اختيار الأطعمة والفواكة الأكثر كثافة بالعناصر الغذائية كالطعام الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعد عنصرًا أساسيًا في الوجبات الغذائية اليومية ولكي تتمتع بصحة جيدة لإنجاب طفل سليم يجب على الأم منذ حملها لطفلها في الشهور الأولى الاهتمام بصحتها الجسدية.

نصائح لتوزيع العناصر الغذائية على مدار التسعة أشهر

وقالت الدكتورة دعاء حامد، استشارى التغذية العلاجية بالمعهد القومي التغذية، في تصريحات لـ«هن»، إن جسم المرأة يستعد لنمو وتطور الجنين فيجب الاهتمام بعناصر الغذاء لأنه يجب أن يتطور الجسم وينمي أنسجة الرحم والمشيمة وتتعزز عملية تزويد الدم وذلك يحدث بالاهتمام بالغذاء ليسهم بصحة المولود وتقسم شهور الحمل على الثلاث شهور الأولى والشهور الوسطى والأخيرة من الحمل.

أضافت استشاري التغذية، أنه لا يجب الإكثار من تناول الحلويات خلال فترة الحمل، قائلة: «كتر الحلويات يقلل إدراك الطفل».

نصائح في الثلاث شهور الأولى

- عليكي الاهتمام بجودة الطعام والعناصر الغذائية الهامة أكثر من كمية الغذاء.

- أخذ العناصر الغذائية الغنية بالأملاح المعدنية من الفوليك أسد وحمض الفوليك مثل الموز والبيض.

- الاهتمام بفيتامين 9 لأنه له دور مهم في عدم وجود تشوهات للأجنة وثبات الحمل.

- أكل البقوليات مثل العدس والفول والحمص.

- الحرص على أكل البذور الزيتية مثل اللب السوري والمكسرات والخضراوات الورقية.

في الثلاث أشهر الوسطى:

- الاهتمام بعنصر الحديد ويُقسم الحديد على نوعين الحديد الحيواني من اللحوم الحمراء والكبدة والفراخ وقيمة الحديد الموجود به تكون أعلى وإذا كانت ظروفك الاقتصادية لا تسمح فعليك أن تأكليها من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

- أخذ الحديد النباتي الموجود في المصادر النباتية من البنجر والعدس والبلح والعسل الأسود والبقوليات ولجعل الحديد مكثف ضعي على شوربة العدس والعسل الأسود الليمون. شرب الجوافة باعتبارها أغنى مصادر الفيتامين سي.

- كثفي من الفلفل الأخضر بجانب الأكل لأنه يعزز من القيمة الغذائية ويرفع كفاءة الحديد داخل الجسم.

في الثلاث أشهر الأخيرة:

- اهتمي بتوزيع الطعام على مدار اليوم بطريقة سليمة بحيث تقسميه إلى 5 خمس وجبات.

- كثفي من مصادر الألبان كالزبادي والجبن.

- تناولي الكثير من النشويات المعقدة كالعيش البلدي والبطاطا والبطاطس.

- ابتعدي عن العيش الأبيض والفينو حتى لا يحدث إمساك.

قد تشتهي خلال فترة الحمل تناول الحلويات بكثرة فلا تعتادي على تناول الحلويات بشكلٍ دائم ومتكرر لأنها تؤثر سلبًا على الوظيفة الإدراكية في سنوات الطفل الأولى من عمره فلا تتناوليها إلا باعتدال أو بدلًا من ذلك تناولي الفواكه المذكورة لأنها الأفضل لصحتك بالإضافة إلى أنها تعد من الأطعمة الصحية للحامل.