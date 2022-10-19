علامات اذا ظهرت على "الجوافة" يجب التخلص منها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

تعتبر الجوافة من الفواكة اللذيذة لدى العديد من الأشخاص، نظرًا لفوائدها المتعددة، ولكن يمكن لبعض العلامات التي تكشف فسادها ويجب مراقبتها.

خطوات تكشف لك فساد الجوافة، وذلك وفقًا لما ذكره ehow، والتي تتمثل فيما يلي:

الخطوة الاولي

أمسك الجوافة في يدك، واضغط عليها برفق إذا تمزق قشر الفاكهة، أو انهار بسهولة أو تعفن، تعتبر تلك علامة على تلفها.

الخطوة الثانية

يجب فحص ثمرة الجوافة بعينيك إذا كانت هناك قرح، أو مناطق أو بقع متعفنة، فهذا يعني أن الجوافة تالفة، ويجب التخلص منها فورًا.

الخطوة الثالثة

التأكد من رائحتها، عن طريق شمها، إذا كانت تنبعث منه رائحة كريهة أو فاسدة، فذلك يدل على أنها غير صالحة لتناولها.

الخطوة الرابعة

من الضروري تقطيعها إلى نصفين، إذا ظهر عليها بقع باللون البني أو الأسود من الداخل، فيعني ذلك أنها تالفة ولا تصلح للتناول.

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