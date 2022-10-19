مفاجأة مرعبة لطلاب داخل أتوبيس مدرسي بالهند.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عملية إخراج ثعبان عملاق من داخل محرك أتوبيس مدرسي في ولاية أوتار براديش الهندية.

وأدى اكتشاف الثعبان العالق داخل الأتوبيس الذي يزن 80 كجم إلى ذعر الطلاب والمدرسين، وفق ما ذكر موقع "indianexpress".

وعلقت مسؤولة خدمة الغابات الهندية، سوزانتا ناندا، على الفيديو واصفة الثعبان بأنه "الطالب الأكثر ترددًا".

ويُظهر الفيديو رجل يحمل عصا وهو يُسحب الثعبان، وكان الطلاب والمدرسين ينظرون من نافذة الأتوبيس وسط حالة من الذعر، وقاموا بالهتاف بعد إخراجه.

وفقًا للتقارير، كان طول الثعبان 4 متر ووزنه 80 كجم وتم إطلاقه في البرية بعد عملية استمرت ساعة من قبل مسؤولي إدارة الغابات.

وحصد المقطع أكثر من 27000 مشاهدة على تويتر.

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