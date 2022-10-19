لسبب غريب.. سيدة ممنوع قبولها في أي وظيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أثارت أم بريطانية تدعى" ميليسا سلون" الجدل لأنها تقوم بعمل الوشم 3 مرات أسبوعيًا، وحصلت على أول وشم لها في سن العشرين ولم تتوقف عن الرسم على جسمها منذ ذلك الحين.

إضافة إلى أن السيدة البالغة من العمر 45 عامًا والتي تعيش في ويلز، لديها رسومات في جميع أنحاء جسدها، على سبيل المثال شبكات العنكبوت على صدرها وتصميمات جريئة على وجهها، وفق ما أورد موقع "dailystar".

وكشفت أم لطفلين أن هذه الرسومات تتم من قبل صديقها في المنزل.

وفي مقابلة مع موقع ديلي ستار ، تحدثت عن كيفية تأثير "إدمانها" على الوشم على حياتها.

وقالت: "أنا شبهه مدمنة ولا يمكنني التوقف وأحمل مسدس الوشم معي في حقيبتي والسيارة وفي أي مكان".

تابعت الأم: "لا يمكنني الحصول على وظيفة حيث تقدمت بطلب للحصول عليها في تنظيف المراحيض ولكن لم يوافقوا بسبب الوشم".

أضافت:" وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفضي، وكانت أول وظيفة قمت بها هي تنظيف المراحيض، ولكن إذا عرض عليّ أي شخص وظيفة سأذهب وأعمل فورا".

وذكرت ميليسا:" عندما أخذت زمام المبادرة للحصول على وظيفة كان رأي أصحاب العمل أن ظهوري في أي مكان سيكون مشكلة، ولقد توقعت هذا في الحياة، لأنني لا أستطيع أن أتوافق مع كل الأشخاص ولكن سأكون دائمًا على طبيعتي".

اقرأ أيضا..

التبول أكثر من 6 مرات نهارا ومرتين ليلا علام يدل؟

تحذير من تناول المكملات الغذائية مع الإيبوبروفين.. أدى إلى وفاة شخص

مواليد 3 أبراج يمتلكون "حاسة سادسة".. "حد حذرك لما تتعامل معاهم"

هذا ما يحدث للجسم عند الإكثار في تناول الزنجبيل

بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟