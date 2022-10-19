فوائد وأضرار اللب السوري.. يقلل ارتفاع ضغط الدم ويقوي المناعة لكن بشروط

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر اللب السوري من المقرمشات أو المسليات التي يعشقها ملايين الناس حول العالم، سواء في السهرات أو حتى في الزيارات يقدم كنوع من أنواع التسلية بجانب أنواع أخرى منها الكاجو وأيضا الفول السوداني، لكنه في ذات الوقت يحتوي على العديد من الفوائد والأضرار إذا تم تناوله بإسراف، وهذا ما كشفت جمعية القلب الأمريكية التي قالت بالنسبة لفوائد اللب السوري فهو يحتوي على الكثير من الدهون الغير مشبعة التي تساعد القلب إذا تم تناولها باعتدال.

أضرار اللب السوري للنساء

يعتبر اللب السوري من أكثر المقرمشات التي لها فوائد عديدة لكنه أيضًا يحتوي على أضرار مختلفة بالنسبة للسيدات إذ أن الإفراط فيه من الممكن أن يتسبب في زيادة الوزن، ولهذا عليك بتناوله بحرص، كما أنه يحتوي على الصوديوم وعند الإكثار منه وخاصة اللب المملح يساعد على زيادة ضغط الدم، مما يؤدي إلى ارتفاعه والتسبب في بعض المشكلات المتعلقة بصحة القلب، ولا ينصح الحوامل بالإكثار من تناوله.

قالت دكتورة التغذية، إيمان إشرف، في تصريحات خاصة لـ«هن»: «يعامل الناس اللب معاملة الفول السوداني على أنهم مسليات وبيستخدموهم في حاجات كتير زي إضافتهم للشاي مثلا، ممكن تعمل اضطرابات في الهضم لبعض الناس، ودا لأن الشاي يحتوي على مواد قابضة مع المسليات ممكن تسبب ضرر وتعيق امتصاص بعض المواد زي الحديد».

فوائد اللب السوري للمرأة

بالنسبة لفوائد اللب السوري للمرأة فهو مليء بالعناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين ب 6، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، وفيتامين هـ مهم في تنظيم وظيفة الجهاز المناعي، بالنسبة للمرأة الحامل فهو بجانب أنه غني بالفيتامينات الضرورية لصحة الحامل والمعادن مختلفة ومضادات أكسدة ودهون غير مشبعة والتي تعزز صحتها، فإن البوتاسيوم الموجود في اللب السوري يساعد على التقليل من ارتفاع ضغط الدم الذي قد تعاني منه الحامل خلال فترة الحمل، وحمض الفوليك الموجود فيه له دور مميز في حماية الجنين من التعرض إلى بعض المشكلات مثل اضطرابات النمو، وفقًا لموقع «world today news»