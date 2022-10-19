للحفاظ على شريك الحياة.. عبير فؤاد تنصح السرطان والعقرب والقوس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحيانا تسبب عيوب الشخص، في ابتعاد شريك الحياة عنه، لعدم قدرته على تحمل تصرفاته أو طريقة تعامله معه، لذا يبحث عن طرق للحفاظ عليه، والتحكم في أسلوبه.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، نصائح لأبراج السرطان، العقرب، والقوس، من أجل الحفاظ على شريك الحياة عن طريق السيطرة على أسلوبهم.

نصائح لأبراج السرطان والعقرب والقوس

برج السرطان

شخصية برج السرطان «حساس» بشكل كبير ما يجعله يشعر بضيق سريعا اتجاه شريك الحياة كونه لم يقدم له ما يرغب فيه بدون طلبه أو التعبير عنه، لذا من المهم جدا أن يتعلم التعبير للطرف الآخر عن ما يريد ليمكنه فهم ذلك وتحقيقه، وكذلك السيطرة على شعور الإحساس.

برج العقرب

يمتلك صاحب برج العقرب صفات من السيطرة والشك، الأمر الذي يضع شريك الحياة طوال الوقت يحاول يدافع عن نفسه وبالطبع ذلك تصرفات مرفوضة، لذا من المفترض محاولة الثقة فيه وعدم المبالغة في السيطرة وترك مساحة الحرية له، بحسب خبيرة الأبراج.

برج القوس

أحيانا صاحب برج القوس ينسى حقوق الطرف الآخر بسبب التركيز على أهدافه الشخصية ويريد كل شيؤ مثالي ما يجعله يرى العيوب لذا يجب الاهتمام بشريك الحياة ورؤية المميزات.