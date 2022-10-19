الامارات | شاهد.. السعودية تحبط تهريب 4 ملايين قرص مخدر داخل "فلفل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الداخلية السعودية عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 3.9 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي،حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3.9 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مخبأة داخل شحنة "فلفل"، والقبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأضاف المتحدث بأن الأشخاص الخمسة هم : مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة، ومرور من الجنسية السورية ووافد زائر من الجنسية المصرية ومواطن سعودي، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

