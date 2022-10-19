موسوعة جينيس تصنف "الإثنين" أسوأ يوم في الأسبوع.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - ذكرت موسوعة جينيس للأرقام العالمية، أن يوم الإثنين، أسوأ أيام الأسبوع، وذلك في تغريدة لها عبر "تويتر".

"جينيس" قالت: "نعطي يوم الإثنين الرقم القياسي لأسوأ يوم في الأسبوع"، واختير هذا اليوم على أساس أن الكثيرون من الأشخاص يجدونه ممل وبطيء باعتباره أول أيام الأسبوع بعد يومي العطلة في أوروبا.

معظم الناس يضطرون إلى تغيير أوضاعهم "العودة إلى العمل" والانتظار لمدة خمسة أيام حتى تبدأ عطلة نهاية الأسبوع، كانت هي أقوى الأسباب لاتفاق الجميع على أن يوم الإثنين هو أسوأ أيام الأسبوع، وذلك ما أورد موقع "indiatimes".

موسوعة جينيس للأرقام القياسية (GWR) هو كتاب مرجعي ينشر سنويًا بلغات مختلفة في جميع أنحاء العالم، يسرد الأرقام القياسية العالمية للإنجازات البشرية وأقصى العالم الطبيعي.

شارك في تأسيس الكتاب الأخوين التوأم نوريس وروس ماكويرتر في شارع فليت، لندن، في أغسطس 1955.