منها البصل.. قائمة الأطعمة التي يتناولها شاروخان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إذا كنت من محبي الممثل الهندي شاروخان، فبالتأكيد سترغب في معرفة ما يتناوله، لكن هل تعرف قائمة الأطعمة الصحية التي يحرص عليها؟.

ووفقا لموقع timesofindia، كشف شاروخان، ردا على سؤال أحد المعجبين، "إذا كان بإمكانك تناول 3 أطعمة فقط لبقية حياتك، فماذا ستكون؟"، ليكشف الممثل الهندي:

الأرز

قال شاوخان، إن "الأرز" هو أحد الأطعمة التي يمكنه تناولها في أي وقت وفي أي يوم، فهو مصدر رائع للمنجنيز والحديد وفيتامين ب.

البصل

البصل غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية، كما يساعد أيضًا في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الأطعمة الأخرى في النظام الغذائي اليومي لشاروخان

يحب الممثل الهندي، بياض البيض وعصير البرتقال ومكملات الفيتامينات، وجزء من دجاج التندوري وأحيانًا لحم الضأن.

- تمارين يمارسها يوميا

يفضل شاروخان القيام يوميا، بتمارين مثل تمارين القلب والساقين.

- سر لياقته

استغرق الأمر عامين من الجهد لتحقيق لياقته البدنية المتناسقة، كما كشف الممثل الهندي الشهير.

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