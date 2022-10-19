اكتشفت حملها بالصدفة ثم ولدت بعد يومين فقط.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أصيب زوجان في الولايات المتحدة بصدمة كبيرة عندما اكتشفا أنها حامل، وبعد 48 ساعة فقط أنجبا طفلهما الأول.

والقصة بدأت عندما ذهبت المعلمة بيتون ستوفر البالغة من العمر 23 عامًا، إلى الطبيب بعد أن عانت من أعراض التعب، ولكنها افترضت أنه مرتبط بضغوط العمل، وفقا لموقعي "ndtv" و"timesnownews".

وقالت: "اعتقدت أنه من الطبيعي أن أشعر بالتعب طوال الوقت، ومع ذلك، عندما بدأت في ملاحظة تغيرات في جسدي، مثل تورم الساق، ذهبت للطبيب أخبرني أنني حامل".

وتابعت: "أجروا الأطباء الاختبار مرة أخرى وذكر الطبيب إن الحمل إيجابي بالتأكيد وسنجري فحص بالموجات فوق الصوتية للتأكيد".

وقالت الزوجة إن حملها جاء أيضًا مع مخاوف طبية أخرى، لأن كليتيها وكبدها توقفا عن العمل بشكل صحيح.

وكشف الأطباء أن السيدة ستوفر تعاني من تسمم الحمل وهي حالة يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة وتتميز بارتفاع ضغط الدم وعلامات تلف جهاز عضو آخر.

وأجرى الخبراء الطبيون ولادة قيصرية طارئة لإنقاذ الأم والطفل. ووصفت السيدة ستوفر المحنة بأنها "مخيفة للغاية"، ولكنها سعيدة بولادة طفلها الذي أسمته "كاش" قبل 10 أسابيع أي في الشهر السابع، ووزنه 1.8 كيلوجرام.

وقال الزوجان إنهما كانوا يريدان إنجاب أطفالًا، لذلك فإنهم سعداء للغاية لأن اليوم جاء في وقت أقرب مما خططوا له.

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