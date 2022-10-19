منها اللحم المفروم.. احذر تناول هذه الأطعمة يهدد صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في حياتنا اليومية نتناول العديد من الأطعمة المختلفة، رغم أن بعضها قد يؤثر سلبا على صحتنا دون أن ندري.

واستعرض موقع BRIGHT SIDE، قائمة بأبرز الأطعمة التي تهدد صحتك، كالتالي:

- اللحم المفروم

يمكن أن توجد بقايا الأدوية المضادة للميكروبات، الإشريكية القولونية، السالمونيلا، في اللحم المفروم، لذلك من الأفضل الأفضل عمل قطع رقيقة ومسطحة من اللحم وقليها.

- الجبن

لا تحتوي الجبن على مواد كيميائية سامة، ولكن يمكن الإصابة بداء البروسيلات والليستريات إذا تم استخدام الحليب غير المبستر للحيوانات المريضة أثناء الإنتاج، لهذا السبب يجب عليك فقط شراء الجبن من الشركات المصنعة التي تعرفها وتثق بها.

- الخس

وجد علماء بالولايات المتحدة، أن الخس من أكثر الأطعمة التي تسببت في أكبر عدد من حالات التسمم الغذائي، لذا، حتى لو كان الخس معبأ جيدا وجاهزا للأكل، فمن الأفضل غسله.

- التونة

حال إذابة تجميد الأسماك وتخزينها بطريقة خاطئة، يتكون بروتين سام يسمى scombrotoxin ، ويمكن أن يسبب نوعا من التسمم الغذائي الذي يؤدي إلى طفح جلدي وقيء وآلام في المعدة وإسهال.

- الصودا

مشروبات الصودا قد تؤثر سلبا على عظامك، حيث تحتوي على حمض الفوسفوريك والكافيين مما يؤدي إلى انخفاض كثافة المعادن في العظام ، وفي النهاية الهشاشة.

اقرأ أيضا..

التبول أكثر من 6 مرات نهارا ومرتين ليلا علام يدل؟

تحذير من تناول المكملات الغذائية مع الإيبوبروفين.. أدى إلى وفاة شخص

مواليد 3 أبراج يمتلكون "حاسة سادسة".. "حد حذرك لما تتعامل معاهم"

هذا ما يحدث للجسم عند الإكثار في تناول الزنجبيل

بعد تناول طبق الكشري.. كيف تتخلص من الانتفاخ؟