كيف يضاف البصل الأحمر إلى الأيس كريم؟.. تجربة إيطالية ممتعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير لا يدري فوائد البصل المختلفة، فهو ليس فقط يُستخدم في إعداد الأطعمة ذات المذاق المالح، وإنما أيضَا هناك نوع من الأنواع يمكن تناوله مثل تناول الفواكه، وإضافته لبعض الأطعمة والمواد المعلبة والمثلجات مثل الآيس كريم، وهو البصل الأحمر، الذي ينمو في مدينة تروبيا الإيطالية، والذي يمكن صنع المربى منه أيضًا.

وتحدث أحد المزارعين الإيطاليين مع واحد من أصحاب المطاعم، عن البصل الأحمر وكيفية صنعه والاستفادة منه في صناعة المثلجات والمربى، خلال برنامج «ستانلي توتشي»، قائلين: «تشتهر تروبيا في جميع أنحاء إيطاليا بالبصل الأحمر الفريد من نوعه، إنه حلو لدرجة يمكن وضعه في كل طبق من المكرونة وإلى المواد المعلبة وحتى المثلجات، كالآيس كريم، وفق«CNN».

أسرار نمو البصل الأحمر

وعن سر البصل الأحمر الحلو الذي يصنعون منه الآيس كريم، قال إنه يعود إلى أن الأرض صعبة الزراعة، فهو ينمو بشكل أفضل في التربة الرملية، وهي أرض قاسية وصعبة إلى حد ما، لكن البصل يتمسك بها وهي في الواقع تربته المفضلة، إنه يحبها لأن الماء يصفيه جيًدا، إذ يعمل على ترطيب البصل، لذا فهي التربة المثالية له».

وتابع أحد مديري المطاعم الإيطالية، الحديث عن البصل الأحمر الحلو، إذ يقول: «رغم شعبيته فإن بصل تروبيا ينمو فقط على امتداد صغير من الساحل المحيط بالمدينة، وعلى بعد أميال قليلة فقط، يفقد تلك الحلاوة التي تجعله فريدا من نوعه».

البصل الأحمر مثل فاكهة التفاح

وعن كيفية استخدامها قال إنه يتم تقشيرها ومن ثم تناولها والاستمتاع بمذاقها الحلو مثل التفاح، وتحدث أيضا عن سبب مذاقها الحلو، قائلًا: «تحتوي على القليل من حمض البيرتيك ومركبات منخفضة الكبريت، فهي أقل حدية وتستطعم مذاق الحلاوة أكثر، ولا يختلف مستوى السكر عن أي بصلة أخرى».