بعد جمع 40 مليون جنيه.. «سيلين» طفلة ضمور العضلات تستعد لتلقي الحقنة «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن أيمن علي، والد الطفلة سيلين، ضحية ضمور العضلات الشوكي، إن جار تجهيز طفلته بالفعل لتلقي حقنة العلاج الجيني، عقب فترة طويلة من الاستغاثات، انتهت بجمع المبلغ المطلوب 40 مليون جنيه، لعلاج الطفلة.

وشارك والد الطفلة، بصورة وهو يحمل «سيلين» مدونًا: «بقالي شوية عمال أفكر أكتب إيه لإني مهما قولت مش هوفيكم حقكم، حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي دعمت سيلين ووقفت جنبها وتعاطفوا معاها ومش عايز أنسى حد وأرجو إن محدش يزعل مني لكن في ناس لازم أشكرهم بالاسم لانهم عملوا حاجات كتيرة أوي من غير ما حد يعرف وكان ليهم عامل كبير في زيادة التبرعات وواجبي إني لازم اشكرهم قدام الناس وده مش معناه أني بقلل من مجهود حد تاني» وكان على رأسهم الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنان أحمد شامي».

أضاف: «الحمدلله سيلين بخير وبتتجهز للحقن خلال الفترة دي دعواتكم ليها إن ربنا يكتب لها الشفاء».

انفراجة بعد تدهور الحالة الصحية

وجاءت هذه البشرى، عقب شهر واحد من تدهور حالة الطفلة سيلين، إذ كشفت رضوى حمدي، والدة الطفلة، لـ«هُن»، الشهر الماضي، عن تدهور الحالة الصحية لابنتها، حتى من الصعب جلوسها أو وضعها بشكل ثابت، ولم تقوى سوى على النوم أو الانبطاح أرضًا، فضلًا عن صعوبة التنفس، ومشاكل الرئة، بالإضافة لتغير لون جسدها للأزرق نتيجة شدة التعب والمرض.

حالة الطفلة سيلين

يذكر أن الطفلة سيلين أصيبت وهي في عمر الـ11 شهرا بضمور العضلات الشوكي، والحل في علاجها هو حقنة بسعر 2 مليون دولار.