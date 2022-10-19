فوائد السفرجل للحامل.. تحمي الأم من الاكتئاب وتمنع تشوهات الأجنة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من السيدات يبحثون عن فوائد السفرجل للحامل، باعتباره من النباتات العشبية التي تتواجد بشكل كبير في فصل الشتاء، وتحاول الأمهات الحوامل البحث عن الطرق الطبيعية التي تحافظ على حملها وعلى جنينها، خوفًا عليه من التشوهات أو فقدانه، بخلاف تغذيته بشكل طبيعي قائم على مواد طبيعية.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن فاكهة السفرجل، وما هو فوائد السفرجل للحامل.

ما هو السفرجل

يعتبر السفرجل، نبات عشبي يتبع الفصيلة الوردية وهو فاكهة شتوية، يشبه في شكله التفاح والكمثرى، تتعدد الأسماء الخاصة به، إذ يُطلق عليه في المغرب العربي اسم القصاص، ويعود اسمه باللاتيني إلى اسم Cydonia oblonga، كما أن السفرجل هو فاكهة قديمة موطنها أجزاء من آسيا والبحر الأبيض المتوسط ويمكن إرجاع زراعتها إلى اليونان القديمة وروما إذ كانت رمزًا للحب والخصوبة، وفق ما ذكر في صحيفة «الجارديان».

فوائد السفرجل للحامل

وتتعدد فوائد السفرجل للحامل، حيث أنها فاكهة منخفضة السعرات الحرارية، تحتوي على مضادات أكسدة وتحمي من الاكتئاب، وبها مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، تحمي الخلايا من أضرار الجذور الحرة، تعمل على تقليل الغثيان والقيء الناجم عن الحمل، فضلًا عن قدرته على الحماية من قرحة المعدة.

السفرجل وفوائده على صحة المرأة والجنين

واشارت الدكتورة منى محمود، أخصائية التغذية، خلال حديثها لـ«هُن» أن فوائد السفرجل للحامل كبيرة جدًا: «يمكن إضافة السكر إليه، ونستخدمه كعصير أو شراب، كما يمكن عصره مع إضافة كمية كبيرة عليه من العسل، والذي بدوره يساعد في تقليل الإجهاض عند الحامل، كما من أهم الفوائد أيضًا المساعدة والمساهمة في تنشيط الدورة الدموية كونه يحتوي على نسبة كبيرة من السكر الطبيعي، وفيتامين سي والتقليل والحماية من التشوهات التي تحدث للأجنة خلال فترة الحمل».