«فكري البقال» السر وراء شهرة سارة عبدالقادر «سوكا».. شاهد كيف تغيرت ملامحها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشهد واحد فقط قادر على صُنع الشهرة للفنان، أو حتى ضيف العمل، هذا ما حدث مع سارة عبدالقادر، الشهيرة بدور «البت سوكا» والتي ظهرت في مشهد لا يتعدى الدقيقتين منذ 22 عامًا، بفيلم «أبو علي» أمام الفنان كريم عبدالعزيز.

22 عامًا، لم تتغير ملامحها كثيرًا، ظلت محتفظة بها بعيدًا عن صخب مستحضرات التجميل، مرتدية حجاب الرأس، لتطل علينا مؤخرًا تتحدث عن مشاركتها بالعمل، وسبب اختفائها، وضيقها من التنمر والمضايقات، وكيف لجملة واحدة كانت السبب في شهرتها ولقائها بالفنان كريم عبدالعزيز.

«فكري البقال» السر وراء شهرة سارة عبدالقادر «سوكا»

جملة واحدة دفعت الطفلة سارة عبدالقادر، التي كانت تبلغ 8 أعوام حينها للوقوف أمام الكاميرا، في مشهد ساخر ظل محفوظا في أذهان المشاهدين، لم تكن جُملة داخل سياقه، ولكنها كانت سببًا في اختيارها.

وفي لقاء سابق قال الفنان كريم عبدالعزيز، مع صاحبة السعادة، الإعلامية إسعاد يونس، إنه قام باختيارها رفقة المخرج أحمد جلال: «لاقيتها بتضرب فعلًا ولد، وكانوا أربع بنات أطفال نختار منهم، وهي لفتت نظري جدًا، سألتها الأول انتي ساكنة فين؟، وأول ما قالتلي فكري البقال بتاع البيض قولت هي دي، بسبب طريقتها».

«سوكا»: «كنت بضرب ولد في الشارع وكلمني الفنان كريم عبدالعزيز»

لم تختلف رواية كريم عبدالعزيز، عن رواية سارة عبدالقادر «سوكا» خلال آخر ظهور إعلامي لها، إذ أكدت إن الاختيار جاء في الوقت التي كانت تتشاجر فيه بالفعل مع أحد الأطفال: «كنت بضرب ولد في الشارع، وكلمني الفنان كريم عبدالعزيز واختارني وقالي ساكنة فين، قلتله جنب فكري البقال بتاع البيض، فراح لوالدي واستأذنه وكنت فاهمة اني بلعب معرفش يعني إيه تمثيل وقتها».

تابعت:«أول ما الفيلم طلع المدرسة كلها كانت بتجري ورايا لغاية البيت كانوا بيضايقوني بسبب دور سوكا، لكن اتشهرت جدًا، والمشهد لحد دلوقتي الناس فاكراه».