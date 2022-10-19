طريقه عمل البطاطا المسلوقة والمشوية.. وصفات سهلة ومغذية للأطفال

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث الكثير من الأمهات وربات المنازل عن طريقة عمل البطاطا المسلوقة والمشوية، بأكثر من طريقة، كونها من أكثر الأنواع المفضلة لدى الاطفال ويحرصون على تناولها بين الحين والآخر نظرًا لمذاقها الطيب والشهي.

ويُقدم «هُن» طريقة عمل البطاطا المسلوقة والمشوية في المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل البطاطا المسلوقة والمشوية

مقادير البطاطا المسلوقة بالسكر

-كيلو بطاطا.

-مياه.

-سكر.

-مكسرات.

-شوكولاتة.

طريقة تحضير البطاطا المسلوقة بالسكر

في البداية يتم غسل حبات البطاطا جيدًا بالماء والفرشاة، لإزالة التراب.

- يتم وضع البطاطا في إناء على النار، وغمره بالماء وتغطيته وتركه حتى تنضج حبات البطاطا، ثم إضافة السكر وحين التأكد من النضج يتم تصفيتها من الماء وتركها حتى تبرد، ويمكن إضافة المكسرات المختلفة عليها والشوكولاتة حسب الرغبة.

طريقة عمل البطاطا بالشوكولاتة

- بطاطا مهروسة.

- 1/4 كجم سكر.

- جوز هند.

- فانيليا.

- رشة ملح.

- زبدة.

- شكولاتة.

طريقة عمل البطاطا بالشوكولاتة

الخطوة الأولى هي سلق البطاطا بالطريقة التقليدية المعتاد عليها، التي يتم تنظيفها وغسلها جيدًا ومن ثم وضعها في الماء حتى تنضج، ثم يتم تقشيرها جيدًا وهرسها، ويمكن إضافة لها السكر وجوز الهند والملح والفانيليا.

أضيفي الزبدة السائلة، وامزجي المكونات واحفظيها في الفريزر، ثم قطعيها إلى اصابع.

قومي بوضع صوص الشوكولاتة الساخن، على الخليط السابق.

طريقة عمل البطاطا المشوية

الخطوة الأولى هي غسل البطاطا الحلوة جيدًا لإزالة التراب من عليها، ونقعها لمدة نصف ساعة، ويتم تسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة ومن ثم إدخال البطاطا بداخله، ومن ثم لفها بورق القصدير وتقلب على الوجهين حتى يتم التأكد من النضج.