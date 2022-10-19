التبول أكثر من 6 مرات نهارا ومرتين ليلا علام يدل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قالت الرابطة الألمانية لأطباء المسالك البولية إن الرغبة في التبول تمثل مشكلة طبية إذا كان معدلها يزيد عن 6 مرات نهاراً ومرتين ليلاً.

وأوضحت الرابطة أن الرغبة المتكررة في التبول قد ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تتمثل في شرب السوائل بكميات كبيرة والإفراط في تناول القهوة وتناول الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى التوتر والأعباء النفسية.

وقد تشير الرغبة المتكررة في التبول إلى ضعف عضلات قاع الحوض، كما أنها قد تنذر بالإصابة بمرض خطير مثل عدوى المسالك البولية كالتهاب المثانة والمثانة العصبية (فرط نشاط المثانة) وحصوات المسالك البولية وأمراض البروستاتا كالتضخم والالتهاب ومشاكل الكلى كالفشل الكلوي وداء السكري.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الرغبة المتكررة في التبول، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الحرقان أو الألم أثناء التبول أو قلة كمية البول أو تغير لون البول أو وجود دم في البول.