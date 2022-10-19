الرياضة والتغذية السليمة لتقوية العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور أوفه ماوس إن المواظبة على ممارسة الرياضة والتغذية السليمة تعملان على تقوية العظام.

وأوضح طبيب العظام الألماني أن الرياضة تعمل على تنشيط أيض العظام، ومن ثم نقل وتخزين المزيد من الكالسيوم في الهيكل العظمي، مما يسهم في الحفاظ على ثباته واستقراره، ومن ثم الوقاية من خطر السقوط وما يترتب عليه من خطر الكسور.

وللحفاظ على صحة العظام، ينبغي إمداد الجسم بالكالسيوم على نحو وفير، وذلك من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الحليب والجبن الصلب والسبانخ والمياه المعدنية.

وكي يتمكن الجسم من امتصاص الكالسيوم جيدا، فإنه يحتاج إلى فيتامين "د"، والذي يمكن إمداد الجسم به من خلال التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف وتناول الأغذية الغنية به كالأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل والسردين.