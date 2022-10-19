ماسك الشعر الجاف.. مكونات طبيعية من القهوة وزيت الزيتون لنعومة ولمعان

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث العديد من الفتيات على ماسك الشعر الجاف، إذ يلجأ العديد منهن لاختيار وصفات طبيعية بمكونات من الطبيعة تبعد عن المنتجات الكيماوية، فعادًة ما تواجه الفتيات مشاكل مع جفاف الشعر ربما لقلة الترطيب والسوائل الموجودة في الجسم، أو لكثرة استخدام الصبغات والحرارة على الشعر، ما يضعف الخصلات ويؤدي لتقصفها وجفافها.

ماسك الشعر الجاف

ويرصد «هُن» في السطور التالية ماسك الشعر الجاف، وفقًا لما ذكره موقع «boldsky»، ونصحت به الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية.

ماسك للشعر الجاف والمنفوش

كانت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية بجامعة بنها، نصحت خلال حديثها لـ«هُن» بفوائد استخدام الماسكات الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو الخروع، لدورهم في ترطيب الشعر، وذلك من خلال الاستخدام مرة كل أسبوع، أو مرتين في حال المشاكل الوراثية والجفاف الشديد.

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية، إلى ضرورة أن العناية اليومية لعلاج جفاف الشعر، من خلال استخدام شامبو وبلسم أو ماسك خاص لجفاف الشعر مع استخدام كريم أو سيرم بعد غسل الشعر.

ماسك للشعر الجاف بالزبادي

يمكن استخدام ماسك القهوة والزبادي لترطيب الشعر بشكل طبيعي، والحصول على خصلات ناعمة وحريرية.

المقادير:

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

كوب من الزبادي الطازج.

بضع قطرات من عصير الليمون.

طريقة تطبيق ماسك للشعر الجاف بالزبادي

في وعاء عميق، اخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

ضعي القناع السابق على الشعر من الجذور وخصلات الشعر.

اتركي القناع يعمل لمدة 40 دقيقة كحد أقصى.

اشطفي الشعر جيدًا بشامبو خفيف وماء فاتر.

استخدمي هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

علاج الشعر الجاف والمتقصف في المنزل

مقادير وصفة لتنعيم الشعر الجاف:

الأفوكادو

زيت الزيتون

العسل الأبيض

طريقة تحضير وصفة لتنعيم الشعر الجاف

افرمي ثمرة الأفوكادو جيدًا، في الخلاط الكهربائي.

ضعي باقي المكونات المُتبقية على الأفوكادو المفروم، واخلطيهم جيدًا للحصول على قوام كريمي.

ضعي الخليط على الشعر لـ10 دقائق فقط.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر، للاستمتاع بالنتيجة في النهاية.