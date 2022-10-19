فوائد الأفوكادو المذهلة على الصحة.. تقي من السرطان وتقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم أن الأفوكادو من الفواكه مرتفعة السعر بشكل عام، إلا أنه ينصح دائما بتناولها لفوائد الأفوكادو المذهلة على صحة الإنسان، ويمكن تناولها كمشروب وإضافة عليه العسل الأبيض أو وضعه على بعض الأطعمة مثل السلطات وغيره من الطرق.

وشرح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، فوائد الأفوكادو المذهلة على صحة الإنسان والوقاية من الأمراض ولكن ربما لا يعلم البعض ما هو الأفوكادو.

ماهو الأفوكادو؟

الأفوكادو ثمرة تأتي من شجرة الأفوكاته وموطنها الأصلي أمريكا الاستوائية ولونها أخضر اللون وتحتوي على بذرة كبيرة بداخلها.

فوائد الأفوكادو المذهلة على الصحة

- الأفوكادو فاكهة تحتوي على مضادات الأكسدة ما يجعلها تقي من أمراض السرطان.

- تعد الأفوكادو من الثمار الغنية بالكاروتين أي أنها تحتوي على فيتامين «أ» أي مضاد أكسدة قوي، ويحافظ على صحة الخلايا لأنه يحارب الشوارد الحرة التي تنتج من استخدام المواد الحافظة أو المواد الكيماوي، كما أنها تقوي النظر ومفيدة لمرض العشى الليلي.

- تحتوي على فيتامين سي ما يجعلها تقوي الجهاز المناعي.

- ثمرة الأفوكادو غنية بالعناصر المعدنية مثل البوتاسيوم المهم جدا للعضلات ويقلل من الشد العضلي ويساعد على الاسترخاء، النوم بعمق بعد يوم مليئا بالمجهود.

فوائد الأفوكادو للنساء والرجال

- مفيدة جدا لمرضى السكر لأن نسبة السكر بها قليلة.

- تحتوي على نسبة عالية من الألياف ما يجعلها تقليل من امتصاص السكر.

- مفيدة للقلب ما يجعلها تقلل من الكوليسترول ومن فرص ترسب الكوليسترول وضيق الأوعية والشرايين وارتفاع ضغط الدم بسبب احتوائها على الألياف.

- ثمرة الأفوكادو تأخر الشيخوخة لأنها تساعد على تكوين طبقة االكولاجين تحت الجلد ما يجعل البشرة أكثر نضارة ويقلل من التجاعيد.

- مناسبة لأنظمة الرجيم وفقدان الوزن لقلة سعراتها الحرارية.

- تحتوي على نسبة من الفوليك أسيد ما يجعلها مهمة جدا للمرأة الحامل، وتمنع حدوث تشوهات للجنين وتساعد في نمو الطفل.