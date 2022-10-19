عصير القصب مش دايما مفيد ولذيذ.. اعرف أضرار الإفراط في تناوله

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد عصير القصب واحدا من المشروبات الغنية واللذيذة التي يفضلها الكثير، إذ إنه له العديد من الفوائد الصحية وعلى رأسها علاج أملاح الكلى، فضلًا عن مذاقه المختلف والمميز، الذي يجعله من الاختيارات المُفضلة لدى الكثير، خاصة إنه غير مُكلف على الإطلاق، ليحل المعادلة الصعبة من المذاق والفائدة والترفيه.

وعلى الرغم من فوائد عصير القصب التي لا تعد ولا تحصى، إلا أن البعض يتجاهل مشكلات الإفراط في تناوله، خاصة بشكل يومي.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت عصير القصب يوميًا؟

وقبل معرفة خطورة تناول عصير القصب يوميًا على الصحة والجسم، عليك في البداية معرفة فوائد عصير القصب، والتي تتضمن الآتي:

- تقوية الأسنان.

- تحسين وظائف الكلى.

- علاج الأملاح.

- تقوية جهاز المناعة.

- تنظيم مستويات ضغط الدم.

- تحسين صحة الكبد.

- تخفيف حدة الأعراض المرافقة لليرقان.

- تحسين الهضم.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

- تسريع عملية التئام وتعافي الجروح.

- تقوية العظام.

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت عصير القصب يوميًا؟

وكان الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية، أجاب لـ «هُن» على السؤال الشائع، وهو «ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت عصير القصب يوميًا؟» مؤكدًا أن الأمر يحمل مخاطر كبيرة، خاصة أن كوب العصير القصب الواحد يحتوي على 5 أعواد، الغنية بالسكريات.

وأوضح استشاري التغذية أن واحدا من تلك المخاطر التي يواجهها الجسم، تكمن في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل كبير، بالإضافة إلى احتوائه على نسبة كبير من السعرات الحرارية.

سيولة في الدم ونزيف

وحذر استشاري التغذية، مركب «البوليكوسانول» الموجود بعصير القصب، والمُسبب في سيولة الدم، وحدوث النزيف.

ونصح الدكتور كريم جمال، بعدم تناول أكثر من كوب واحد يوميًا.

أضرار عصير القصب

الصداع

الغثيان

الدوار

الأرق

أمراض نزف الدم.

التأثير على مستويات الكوليسترول.