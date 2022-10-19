الامارات | رجل منغولي يحارب التصحر بمشروع شخصي.. صور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرس رجل منغولي، يدعى بارادوز ديمشيغ، ويبلغ من العمر 82 عامًا، العقود الثلاثة الأخيرة من حياته لرعاية واحة خضراء وسط صحراء غوبي القاحلة.

بدأ كل شيء في أوائل التسعينيات، عندما قرر المزارع المنغولي زراعة الخضار في الأرض القاحلة، إلا أن الرياح سرعان ما اقتلعتها.

أدرك ديمشيغ أنه بحاجة إلى أشجار قوية لحماية حديقته، لذا بدأ بزراعة أشجار الدردار دائمة الخضرة، حول حديقته في صحراء "غوبي"، وكانت النتائج مذهلة.

نمت أشجار الدردار، وبعد عام واحد من بدء تجربته كانت الأشجار قادرة على حماية الخضروات من العواصف الرملية التي تقتلعها.

تبلغ مساحة أرضه الزراعية 16 هكتارًا، ويقدّر ديمشيج عدد الأشجار التي زرعها منذ 1992 بأكثر من 400000 شجرة، باع العديد منها للمزارعين المهتمين باتباع نهجه.

يبلغ ديمشيغ من العمر 82 عاما، وكان قد هيأ حفيده لاستلام مهمة رعاية الأرض الزراعية من بعده، إلا أن طموح المزارع القديم ومثابرته يظلان أسطورة لن تعوّض، وغالبًا ما تذكره السلطات المنغولية كمثال حي لقدرة الأفراد على محاربة التصحر.

ووفقًا لبيانات من الحكومة المنغولية ، يؤثر التصحر على ما يقرب من 98 ٪ من أراضي اومنجوفي إحدى أكبر المقاطعات في منغوليا.