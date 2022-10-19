الامارات | مسجلة باسمها رسمياً.. قرَدة تمتلك 32 فدانًا من أراضي قرية هندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يولي سكان إحدى القرى الهندية الصغيرة، قرية أوبلا في ولاية ماهاراشترا الهندية، اهتمامًا كبيرًا لقردة القرية، لدرجة أن بعض الأراضي مسجلة بأسماء القردة رسمياً.

وتعتبر الأراضي الزراعية ثمينة للغاية في الهند ، وقد تنتشر النزاعات عليها بين البشر، ما يجعل الوضع في "اوبلا" مثيرا للاهتمام.

يسكن القرية 1600 شخص، و 100 من "قرود المكاك ريسوس" التي تم تسجيل 32 فدانًا من أراضي القرية باسمها.

وبحسب عمدة القرية، بابا بادوال، "تشير الوثائق بوضوح إلى أن الأرض مملوكة للقرود، لا يُعرف من بدأ هذه الملكية ومنذ متى، إلا أنها مسجلة رسميا بأسمائهم"

ويضيف بادوال: "لا يمكن استشارة القردة في ما تريد عمله بأرضها، لذا تزرع هذه الأراضي من قِبل إدارة الغابات، وأنا متأكد من أن قرود المكاك ستوافق عليها".

ووفقًا لصحيفة Times of India ، تحظى القردة باحترام كبير في القرية، ويطعم أهل القرية القرود كلما ظهرت على عتبات منازلهم، ولا يزال البعض يتبع تقليد تقديم الهدايا للقرود خلال حفلات الزفاف.