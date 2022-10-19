أعراض التوحد عند الأطفال.. تصرفي فورا بعد اكتشافها عليه

القاهرة - سمر حسين - ماما

الكثير من الأمهات يتساءلن عن أعراض التوحد عند الأطفال، وما هي العلامات التي تشير لإصابة الطفل، حتى يمكن تداركها سريعًا قبل فوات الأوان، من خلال استشارة المتخصصين وفي الحوارات الجانبية بين الأمهات وبعضهن البعض، سواء عبر المجموعات المتخصصة للتجمعات النسائية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال متابعة البرامج المخصصة للأطفال.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، أعراض التوحد عند الأطفال، التي تصيب عددا كبيرا منهم بمختلف الأعمار.

وتحدثت غادة الحسيني، أخصائية التخاطب والتربية، خلال حديثها لـ«هُن» عن أعراض التوحد عند الأطفال، إذ تقول: «الكثير من الأعراض يمكن ملاحظتها على الطفل من بينها صعوبة التأقلم مع التغيير، وتعلقه الدائم بأشياء بعينها ولا يريد أن يفرط بها أو تركها، يتلاشى الطفل تبادل النظرات والتواصل مع الآخرين عن طريق العين، كما يمكن أن يكرر الطفل أيضًا بعض الجمل والكلمات ويرددها بشكل ملحوظ، كما لا يستجب لاسمه أو للأصوات المألوفة بجانبه».

أعراض التوحد عند الأطفال

كما تابعت أخصائية التخاطب والتربية، الكشف عن أعراض التوحد عند الأطفال، إذ تقول: «لا يلوح بيديه مودعا، كما يرفض أن يحمله أحد، ولا يقلد تعابير الوجه، لا يفضل أن يثير اهتمام أحد له، بخلاف القيام بأنشطة عديمة الفائدة، يتكلم بنبرة أو إيقاع غير طبيعي، وقد يستخدم صوتًا رتيبًا أو يتكلم مثل الإنسان الآلي، حتى يصبح تفسير كلامه بصعوبة، وحالة ظهور هذه الأعراض على الطفل يجب أن يتم التعامل مع الأمر بجدية وحكمة مع سرعة التصرف حتى لا يصبح الأمر أكثر سوءًا».

أعراض التوحد عند المراهقين

ووضحت أخصائية التخاطب وتعديل السلوك، أعراض التوحد عند المراهقين، التي تكمن في أن يُبدِي المراهقون ردود فعل غريبة حالة التعرض للمنبهات المُختلفة، مثل الضوء والأصوات والروائح واللمس والتذوق، والانزعاج من الأصوات العادية مثل العصافير أو ملامسة الأشياء ذات الملمس الخشن.