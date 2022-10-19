10 معدلات طبيعية للجسم يجب حفظها جيدا.. مؤشر لأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين المعدل الطبيعي للضغط أو السكر أو النوم أو الرياضة ربما لا يعلم الكثير من الأشخاص الأرقام الصحيحة لذلك رغم أنها في غاية الأهمية لأنها مرتبطة بصحة الإنسان، ومن الممكن أن تشكَّل خطرا عليه في حال لم يكن في المستوى الصحيح.

شرح الدكتور محمد تامر، جراح وعضو الكلية الأوروبية لطب وجراحة التجميل، وعضو الجمعية الدولية للسمنة، عبر «هن» أن معرفة المعدلات الطبيعة للجسم من الأمور المهمة ويجب حفظها للتأكد من سلامة الصحة وألا يوجد علامات للإصابة بمرض ما.

المعدلات الطبيعية في جسم الإنسان

الضغط

يجب أن يكون المعدل الطبيعي للضغط 120 / 80 ملليمتر زئبق، وإذا كان 139 / 89 ملليمتر زئبق من الممكن اعتباره مقبولا ولكن أعلى من ذلك يكون الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأقل يكون منخفضا.

السكر

يكون المعدل الطبيعي للسكر صايم بين 72 و99، أما بعد ساعتين من تناول الطعام يكون 140، وأعلى من ذلك الرقم يعتبر مؤشرا للإصابة بمرضى السكر.

التنفس

يكون معدل التنفس الطبيعي من 12 إلى 20 مرة بالدقيقة.

درجة الحرارة

درجة الحرارة الطبيعية تتراوح بين 36.1 إلى 37.2 درجة مئوية.

النبض

- المعدل الطبيعي للنبض أي ضربات القلب تكون من 60 إلى 100 في الدقيقة.

العلاقة الزوجية

المعدل الطبيعي لممارسة العلاقة الزوجية من 2 إلى 4 مرات أسبوعيًا.

الرياضة

معدل ممارسة رياضة المشي 30 دقيقة يوميًا.

النوم

المعدل الطبيعي لعدد ساعات النوم من 7 إلى 9 ساعات.

التبول

عدد مرات التبول الطبيعية من 4 إلى 7 مرات يوميا، وتكون الكمية بين 1.5 لتر إلى 2 لتر.

التبرز

المعدل الطبيعي للتبرز من مرتين يوميا حتى 3 مرات أسبوعيا.