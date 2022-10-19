ظلال الجفون الزرقاء أحدث صيحات مكياج الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة “Elle” أن ظلال الجفون الزرقاء تمثل أحدث صيحات المكياج في خريف وشتاء 2022-2023 لتمنح العيون إطلالة مشرقة ومبهجة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجفون تزدان هذا الموسم بالأزرق السماوي والأزرق البحري والأزرق الملكي لتمنح المرأة إطلالة جريئة وفخمة مستوحاة من الطبيعة.

وأكدت “Elle” على أهمية أن يتسم باقي المكياج بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على الجفون الزرقاء من ناحية ولتجنب المبالغة والتكلف من ناحية أخرى. ولهذا الغرض يتم الاكتفاء بلمسات نهائية ناعمة من الفاونديشن (كريم الأساس) وبعض الهايلايتر، في حين يتم الاعتناء بالشفاه بواسطة بلسم.

وكي تدوم ظلال الجفون الزرقاء طويلا، ينبغي وضع طبقة من برايمر ظلال الجفون قبل تطبيق درجة ظلال الجفون الزرقاء المختارة.