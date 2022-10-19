هل رائحة الفم الكريهة تدل على أمراض خطيرة؟.. طبيب يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني بعض الأشخاص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، ويحاولون التخلص منها لأنها تؤثر على حياتهم كما أنها تزعج الآخرين خلال الحديث معهم، ما يضع الشخص المصاب بذلك في موقف محرج، وربما لا يعلم الكثيرون أنه من الممكن أن يكون مؤشرا لأمراض.

وحذر الدكتور سامر قزمان، استشاري جراحة الفم والوجه والفكين وعضو الجمعية الأمريكية لطب الأسنان وعضو الجمعية الدولية لجراحي الوجه عبر «هن»، من رائحة الفم الكريهة في بعض الحالات، موضحا أن يجب اكتشاف السبب وراء ذلك.

رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض

- ووفق استشاري جراحة الفم والوجه والفكين، فإنه من الممكن أن تكون رائحة الفم الكريهة نتيجة التهاب اللثة وهو أمر متعارف عليه، ويحدث ذلك بسبب عدم الاهتمام بغسل الأسنان يوميا، ما ينتج عنه تراكم البكتيريا والجير.

- يمكن أن تكون رائحة الأسنان علامة على التسوس.

- من الممكن أن تكون الرائحة الكريهة للفم علامة على التهابات الجيوب الأنفية أو الحلق.

- مرض الارتجاع في المريء، حيث إنه يسبب رائحة فم كريهة.

- من الممكن أن تكون نتيجة اضطرابات المعدة أو مشاكل بالجهاز الهضمي.

- نتيجة عادة التدخين.

- بسبب تراكم الطعام في الأسنان وعدم حرص الأشخاص على استخدام الخيط أو فرشاة الأسنان.

كيفية علاج مشكلة رائحة الفم الكريهة

- الحرص على غسل الأسنان بشكل جيد يوميا، ويكون مرة أو مرتين في اليوم.

- الذهاب إلى طبيب الأسنان كل 6 أشهر لعمل علاج تنظيف اللثة وإزالة الجير.

- تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر تقربيا.

- الذهاب إلى الطبيب لاكتشاف هل رائحة الفم الكريهة بسبب الأسنان أم أمراض أخرى، للتوجه للطبيب المختص.